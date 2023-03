Gf Vip, Daniele Dal Moro chiude con la ex Martina Nasoni: «Ha gettato il suo libro nella spazzatura»

di Redazione web

Daniele Dal Moro è stato uno degli ultimi eliminati, a sorpresa, dalla casa del GfVip. A sorpresa perché l'ormai ex gieffino è stato squalificato dopo comportamenti, ritenuti impropri dagli autori, nei confronti di Oriana Marzoli. Daniele nelle ultime ore è tornato molto attivo sui suoi profili social dove commenta ciò che succede in casa e condivide con i suoi follower alcuni stralci della sua giornata. L'ex tronista, con un gesto, che non tutti hanno condiviso, ha chiuso definitivamente i rapporti con la sua ex Martina Nasoni.

La storia Instagram di Daniele Dal Moro

In una delle ultime storie che Daniele Dal Moro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, getta nel cestino dell'immondizia il libro della sua ex fidanzata Martina Nasoni. L'ex gieffino, quindi, avrebbe voluto dimostrare di avere troncato qualsiasi rapporto con Martina che ha soggiornato all'interno della casa del GfVip per alcune settimane in qualità di "ex fidanzata di". La convivenza tra i due non è assolutamente stata semplice, anzi: Martina e Daniele non facevano altro che litigare. Durante quei giorni, il rapporto tra l'ex tronista e Oriana Marzoli si era consolidato.

La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro ha sempre dichiarato che Martina Nasoni facesse parte del suo passato e che invece il suo presente portava il nome di Oriana. Le ultime settimane di convivenza tra i due, però, non sono state per niente semplici e, anche se, prima della squalifica di lui, si erano riavvicinati, Oriana aveva bisogno di chiarirsi ulteriormente con Daniele.

