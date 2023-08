Guendalina Tavassi, il complimento del fidanzato: «Mai visto niente di più bello di te». Ma non è come sembra

di Redazione web

Guendalina Tavassi ha avuto un risveglio molto dolce questa mattina. Alle porte della sua casa vacanze in Puglia si è ritrovata la consegna di una pasticceria con una confezione dei dolci tipici locali, mentre a casa, il fidanzato Federico Perna era pronto con una dedica amorosa, una frase ad effetto, alla quale l'ex gieffina non ha creduto.

«Poi dite che non mi prende per cu*o», ha scritto l'influencer. Ma scopriamo insieme perché.

Dediche amorose 'incredibili'

«Io comunque al mondo non ho mai visto niente di più bello di te», con questa frase il 28enne ha esordito nelle stories di Instagram, con voce e volto molto convincenti.

Nelle immagini, infatti, Guendalina Tavassi si è inquadrata mostrandosi non proprio al top delle sue capacità, con la tinta per i capelli tutta in testa, mentre il parrucchiere le sistemava l'acconciatura. Una frase, quindi, quella del fidanzato che è risultata un po' poco credibile e della quale rideva anche l'hairstylist.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 16:05

