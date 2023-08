Guendalia Tavassi, risposta (ironica) agli hater. Poi la dedica del fidanzato: «La più bella del mondo»

di Redazione web

Guendalina Tavassi ha risposto alle critiche degli hater rispondendo a tono ad un commento fuori luogo. Nell'ultimo post che condiviso con i suoi fan, l'opinionista tv ha pubblicato degli scatti di sé in vacanza a Porto Cesareo, in provincia di Lecce in Puglia, dove sta trascorrendo qualche giorno con il fidanzato Federico Perna.

Ignorando le critiche alla propria compagna, proprio il 28enne commenta con un dolcissimo «Sei la più bella del mondo». Mentre lei si è difesa così.

Guendalina Tavassi: «Pio e Amedeo non siete nessuno». Ecco perché

Guendalina Tavassi e la foto sexy in acqua: poi posta il 'dietro le quinte'. «Cos'è successo davvero»

Guendalina Tavassi e le critiche degli hater

Un utente ha commentato gli scatti della 37enne romana con un "elegantissimo": «Hai visto più pis***i tu che il minestrone di mia nonna». Con l'ironia che la contraddistingue, Guendalina Tavassi ha risposto così: «Tu sei sicuro di aver visto solo quelli del minestrone invece?».

Il battibecco prosegue anche con gli altri utenti che difendono l'opinionista tv, mentre Federico Perna, ignorando tutte le critiche mosse alla fidanzata si concentra su una dedica: «La più bella del mondo per distacco anni luce... Ti amo più di ogni cosa. ❤️»

L'amore per Guendalina

Al suo 'Cuore' ha invece risposto con: «Oddiooo😍 tuuuu! Grazie per farmi sentire così ogni giorno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA