Guendalina Tavassi visita lo zoo di Fasano, il «regalino» della giraffa: «Che carina...»

Se siete mai stati allo zoo di Fasano avrete senz'altro un aneddoto simpatico da raccontare sugli animali. Perché lì, nel loro habitat naturale, la presenza dell'uomo è qualcosa alla quale non proprio tutti gli animali si sono abituati.

Guendalina Tavassi, infatti, ha immortalato il "regalino" che una giraffa le ha fatto lasciando un bel ricordino nell'auto. Ridendo, ma ancora un po' "sconvolti", l'opinionista tv e il fidanzato Federico Perna hanno reagito così.

Vacanza a Fasano

In vacanza in Puglia, a Guendalina Tavassi è successo un po' di tutto: fan che chiedono foto maleducatamente, treccine di capelli ritrovate in spiaggia, backstage comici dietro i suoi scatti social e oggi, la visita allo zoo di Fasano.

Tappa obbligatoria per chi visita la Puglia, lo zoo di Fasano ha animali di ogni genere, ma le giraffe, si sa, sono quelle più socievoli. Una di queste, nello specifico, ha ben pensato di sputare nell'automobile in cui era l'opinionista tv.

Tra risate e comiticità del momento, Guendalina Tavassi ha ironicamente commentato: «Che carina..

