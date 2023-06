Heidi Klum, la 19enne Leni (figlia di Briatore) si mostra senza filtri: «Per colpa dell'acne mi chiudevo in casa»

di Redazione web

La figlia della super modella tedesca Heidi Klum e dell'imprenditore italiano Flavio Briatore (che l'ha riconosciuta solo qualche anno fa), Leni Klum si sta facendo largo nel mondo della moda. La sua prima copertina importante è stata Vogue Germania e risale al 2020, quando lei aveva solo 16 anni, insieme alla mamma top model. Un inizio con molto promettente che continua con campagne di beauty e make up di grandi brand, quali Dior e una campagna di intimo per Intimissimi (sempre affianco alla mamma).

Nonostante in molti possano criticarla per essere una nepobaby, ovvero una "figlia d'arte" e di avere, quindi, l'accesso facilitato dalle consocenze dei genitori, Leni è pronta a dimostrare il suo valore e il suo talento.

La ragazza, di una bellezza disarmante ripresa sicuramente dalla madre, ha confessato ai suoi follower su Instagram di soffrire spesso di acne. Proprio qualche giorno fa ha pubblicato alcune storie in cui si mostra con il volto senza trucco e alcuni brufoli sulla guancia.

Leni Klum e l'acne

Leni Klum ha postato una storia su Instagram in cui mostra la sua pelle al naturale, senza filtri né trucco che coprano le sue imperfezioni. La giovane modella soffre, infatti, di acne che, seppur leggera, può creare numerosi problemi a chi, come lei, lavora con il suo viso e il suo fisico che devono essere quindi perfetti.

«A volte non riesco neanche ad uscire di casa per quanto è frustrante», aveva rivelato in un'intervista fatta a Vogue.

Avere imperfezioni della pelle è assolutamente normale, soprattutto durante la fase adolescenziale, non bisogna trascurarla, ma neanche farsi abbattere. Con le giuste cure, si può arrivare ad una soluzione.

