Heidi Klum, topless dopo l'incidente hot a Cannes: fuori di seno per i fan

Heidi Klum dopo aver incantato tutti al Festival di Cannes, anche e soprattutto per l'incidente hot sul red carpet, si gode un po' di meritato riposto. La modella si è presentata con un abito giallo sole, super sexy, ha fatto svolazzare le enormi maniche a mantella, in maniera molto teatrale. Peccato che tutto questo abbia contribuito a far vedere qualcosa di troppo ai presenti...

La quasi 50enne (il prossimo giugno compirà gli anni) è andata fuori di seno. E dopo l'incidente, sembra essersi proprio abituata. Così su Instagram si mostra ai follower in topless, scatenando la reazione dei suoi tantissimi fan.

Heidi Klum super sexy a Cannes: fisico da urlo a 50 anni, l'incidente hot

Heidi Klum, incredibile trasformazione per Halloween: il costume da verme gigante è il più folle che mai

Giovedì scorso ha incantato la Croisette con la sua bellezza sconvolgente, nonostante il passare del tempo. E, il giorno dopo, si è mostrata ai suoi tanti follower in un costume da bagno davvero succinto. La top model ha posato in topless con un perizoma nero mentre si rilassa e prende il sole dal balcone con la vista sul mare.

Spalle all'obiettivo si gira con la testa e con fare seducente, lancia uno sguardo provocante ai suoi fan, mentre annusa una splendida rosa bianca. Sicuramente un regalo del suo fidanzato, Tom Kaulitz.

