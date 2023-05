Tokio Hotel, parolacce in italiano al concerto a Milano. Il video è virale su TikTok

di Redazione Web

I Tokio Hotel, la band rock tedesca, ha tenuto un concerto al Fabrique di Milano. Il gruppo musicale continua ad affascinare i suoi fan con le loro canzoni, video e concerti internazionali. Bill, Tom, Georg e Gustav sono riusciti a creare un mondo tutto loro grazie alla loro arte, che va ben oltre i confini della loro musica.

A catturare l'attenzione dei fan durante il concerto è stato il cantante Bill Kaultiz che, nel corso dello show, ha mostrato al pubblico i suoi progressi con la lingua italiana. Il video di lui che parla in italiano è stato divulgato su TikTok ed è diventato virale. Andiamo a scoprire il motivo.

Il video che è diventato virale sulla piattaforma cinese riguarda il cantante Bill Kaultiz.

L'amore per l'Italia

Bill Kaultiz ha anche rilasciato un'intervista in occasione del Beyond Word Tour e ha raccontato l'amore che prova per l'Italia. «L’Italia è il mio Paese preferito al mondo. Un giorno vivrò in Italia e mangerò pasta e pizza tutti i giorni. Mi godrò la vita. Penso che gli italiani siano le persone più gentili sul pianeta, è un Paese bellissimo. Amo tutto dell’Italia, anche il modo in cui affrontate la vita mi ispira. Non c’è nulla che non mi piaccia. Non vedo l’ora di suonare, ma sinceramente sono impaziente anche di farmi una piccola vacanza. Preparatevi che lo confermo: un giorno vivrò qui», ha raccontato il cantante in un'intervista a MiTomorrow.

