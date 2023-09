La tiktoker si chiede perché in Australia le stagioni sono diverse: «Babbo Natale gira in costume?»

di Redazione web

Dall'altra parte del mondo potrebbe essere inverno mentre da te è estate. Niente di sconvolgente se non che non tutti sanno come funzionano le stagioni nel mondo. A dimostrarlo è una giovane ragazza americana Jenna Lu che ha fatto sorridere gli utenti online con una domanda agli australiani: «Babbo Natale gira in costume?».

La ragazza, in effetti, si è chiesta come funzionassero le stagioni in Australia, dopo aver appreso che, mentre negli Stati Uniti è estate, lì è inverno. Il video su TikTok ha superato 1.3 milioni di visualizzazioni, scatenando reazioni diverse da parte degli utenti della piattaforma.

«Halloween e Natale?»

«Ho saputo di recente che in Australia è inverno in questo momento.

Il video ha fatto sorridere gli utenti sui social che si sono chiesti se fosse seria e se avesse mai studiato come funzionano le stagioni nel mondo.

Poi è passata al Natale, chiedendo se Babbo Natale indossava un costume da bagno e se avevano bevande stagionali come la cioccolata calda: «Ogni volta che penso a questo, il mio cervello va in tilt perché è così confusionario per me, perché sembra che per voi tutto sia al contrario», ha aggiunto.

La reazione degli australiani

«Aspetta finché non scopre che siamo nel futuro», ha scritto un utente nei commenti, seguito da un altro spettatore che ha riso, «Sì, i fusi orari la lasceranno a bocca aperta». Sbalordito dall'apparente mancanza di educazione geografica della ragazza, qualcun altro ha chiesto: «L'America ha l'istruzione?».

Alla fine, un australiano ha riassunto l'andamento climatico del paese scherzando: «Non abbiamo stagioni, è solo caos permanente, incendi e inondazioni. Spero che questo aiuti».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 17:01

