«Non lascerò mai mia figlia da sola con un uomo, neppure se si tratta del nonno: la gente mi dice che sono pazza»

di Redazione web

«Non lascerò mai mia figlia da sola con un uomo, neppure se si tratta di un membro della famiglia come suo nonno». Fanno discutere le parole di una mamma, che su TikTok ha raccontato il suo punto vista per il quale qualcuno l'ha definita «pazza». Nel video, che ha raggiunto oltre 800mila visualizzazioni e 360mila mi piace, la donna parla di alcune regole che ha stabilito per la figlia.

Mai sola con un maschio

«Niente pigiama party, nemmeno con i membri della famiglia.

«Tratterò mia figlia e mio figlio allo stesso modo: ad esempio, non dirò a lei di non uscire tardi perché è pericoloso, mentre a lui no». Poi, l'onestà con i genitori, che è fondamentale: «I segreti non vanno tenuti nascosti ai genitori». Sulle cure, ci tiene a sottolineare che «utilizzeremo sempre metodi olistici prima di ricorrere alla medicina occidentale». Anche queste parole hanno scatenato commenti negativi.

«Le sto insegnando a difendersi da sola, a stabilire dei limiti e a dire di no», ha poi aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA