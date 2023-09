Diletta Leotta, ecco il look per il ritorno in radio. Mistero Aria: «Dov'è la neonata?»

di Redazione web

Diletta Leotta (32 anni) è diventata mamma per la prima volta il 16 agosto della piccola Aria. Una nuova avventura che la riempie di felicità e di amore, ma anche di tante paure per il futuro. La conduttrice sportiva è inarrestabile ed è già tornata al lavoro in radio. Un outfit un po' particolare quello per la prima diretta della stagione con il programma radio e, soprattutto, Diletta non è sola (ma non si tratta di Aria).

Dove sarà la piccola?

Il look da lavoro e tanta compagnia

Diletta Leotta è tornata a lavoro dopo neanche un mese dal parto della piccola Aria, ma le condizioni sono un po' diverse. Si tratta infatti di lavoro da casa, in "smartworking" e la tenuta sembra essere perfetta e comoda. Top a canottiera di Prada e pantaloncino rosso fluo e il microfono della radio: tutto pronto per la diretta.

I fan, tuttavia, hanno notato che c'è un piccolo intruso nella sua storia di Instagram: il suo fedele Lillo che, stavolta, non controlla la bambina, ma la sua mamma.

Di Aria ancora nessuna traccia, ma probabilmente sarà con il papà Loris Karius nella stanza affianco, mentre mamma Diletta lavora senza sosta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 15:19

