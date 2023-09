Beatrice Valli, Cenerentola a Venezia con il suo principe: «Dopo la mezzanotte tutto svanisce»

di Redazione web

Beatrice Valli è tornata alla normalità dopo un'apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia che ha fatto sognare i fan. In coppia con suo marito Marco Fantini, ha incantato proprio tutti in un look total black e un red carpet senza paragoni.

Oggi, l'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne è tornata a casa, ma ad aspettarla non c'erano lustrini e riflettori, ma l'amara normalità: ecco cosa ha fatto appena rientrata.

«Fianco a fianco, per sempre» è il messaggio che ha scritto l'influencer sui social, immortalandosi insieme al marito Marco Fantini, ex tronista di Uomini e donne, con cui ha conquistato il cuore del pubblico di Venezia.

Il ritorno alla normalità

«Rientrata alla base stanotte, come in un sogno dopo mezzanotte il tutto svanisce.

