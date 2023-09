Vacanza in Puglia a 5mila euro, la youtuber attaccata sui social: «Te la paga tuo marito, cosa ti vanti a fare?»

di Redazione web

«Una vita in vacanza», cantava Lo Stato Sociale. E chissà che il gruppo emiliano non si sia ispirato anche alla youtuber Chiara Facchetti, per quella canzone di qualche anno fa. Di certo, i contenuti della 36enne, non sono passati inosservati sui social. E hanno creato, come spesso accade in ambiente social, alcune polemiche e attacchi alla ragazza. La content creator 36enne, che adesso sta cavalcando il filone «Un regalo al giorno per tutto il mese fino al mio compleanno», ama raccontare i viaggi insieme al marito (nove anni più giovane), svelando i soldi spesi tra viaggi, hotel e cene. E solitamente, si tratta di cifre sopra la media.

La vacanza in Puglia fa discutere

Mentre molti turisti scappavano dalla Puglia perché «troppo cara», preferendo posti come la Grecia o l'Albania, Chiara Facchetti ha scelto invece le belle spiagge del Salento e l'ha raccontato con un video, pubblicato sui social. «Per la benzina 300 euro, per l'autostrada 185.

Attacchi social

I suoi follower (700mila circa, tra Instagram e TikTok) si sono divisi sulle reazioni. «In una settimana hai speso più di quanto noi pugliesi spendiamo in 1 anno», scrive un utente. Qualcun altro, che ci è andato più pesante, ha commentato: «Ti paga tutto tuo marito, che motivo c'è di vantarsi?». E ancora: «Ma come fa ad avere tutti questi soldi?». «Io non voglio diventare famosa, voglio diventare Chiara Facchetti», ha scherzato un'altra nei commenti su TikTok. «Con quei soldi andavi a Bali», le fa notare un altro.

