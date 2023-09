Maestra calva insultata dai bambini a Porto Cesareo: «Mi hanno sputato la granita addosso, non sono una strega pelata»

di Redazione web

«Stavo passeggiando tranquillamente quando mi sono sentita sputare sul piede con la cannuccia». Miriam, maestra di 28 anni, racconta quello che le è accaduto mentre si trovava in vacanza a Porto Cesareo, in Puglia. A prenderla di mira sarebbero stati dei ragazzini del luogo. Il motivo, è tanto semplice quanto spiazzante: Miriam è calva a causa dell'alopecia.

Schiaffi alla partita dei pulcini, dopo il Daspo la nonna si difende: nessun insulto razzista

Valentina De Laurentiis, chiuso l'account Twitter dopo gli attacchi social

Il racconto della maestra

Il suo caso è diventato virale sui social. La giovane ha denunciato il fatto sul suo profilo Facebook. «L’estate è senza parrucche, è libertà - scrive la giovane - Insegnate ai vostri bambini la gentilezza, la comprensione, l’inclusività, la normalità dell’essere diversi, l’amore. Se invece non siete più dei bambini, imparate tutto questo, perché si “ci sono anche le donne pelate” e no “non sono una strega pelata” non c’è bisogno di sputarmi la granita alla menta addosso».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA