Valentina De Laurentiis, chiuso l'account Twitter dopo gli attacchi social

Valentina De Laurentiis costretta a sospendere il suo account su Twitter per le offese ricevute. La figlia del presidente del Napoli, infatti, è stata presa di mira dagli haters del web per il mancato acquisto da parte della squara di Gabri Veiga.

La figlia di Aurelio De Laurentiis, nata dall'unione con la moglie svizzera Jacqueline Baudit, infatti, si è trovata sommersa di messaggi che l'attaccavano anche personalmente per la mancata scelta del Napoli.

Attaccata la figlia del dirigente

«Motivi personali», ufficialmente.

Eclissata la vittoria dello scudetto è già in corso una nuova stagione per il Napoli, i cui tifosi si aspettano sempre qualcosa in più.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 16:09

