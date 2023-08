Luciano Spalletti ct, i tifosi vip del Napoli: «Stiamo con De Laurentiis, ecco perché ha ragione»

di Redazione web

La posizione di Aurelio De Laurentiis sulla clausola da pagare al Napoli da parte della Federcalcio nel caso Luciano Spalletti fosse il prescelto per la panchina della Nazionale ha diviso il pubblico dei social e degli appassionati di calcio. Ma come, chiedere denaro alla Nazionale in un momento così delicato? Ma c'è anche chi prende posizione in prima persona e difende la scelta di ADL: sono tre tifosi 'vip' del Napoli.

I tifosi vip del Napoli: «ADL ha ragione»

«Noi stiamo dalla parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e ci dispiace il comportamento di Luciano Spalletti che aveva chiesto un anno sabbatico perché 'molto stanco' mentre sarebbe pronto ad allenare la Nazionale di calcio», hanno fatto sapere in una nota Sandro Ruotolo, Gaetano Quagliariello e Maurizio de Giovanni, tutti e tre noti tifosi del Napoli, riferendosi alle prossime scelte sul tecnico della Nazionale di calcio che potrebbero coinvolgere il club azzurro.



«Ecco perché questa volta ha ragione il presidente De Laurentiis nel chiedere alla Federcalcio il pagamento della penale.

