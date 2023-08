Spalletti ct della Nazionale, la famiglia di Luciano: la moglie Tamara e i figli. Quella promessa a Matilde (che potrebbe tradire)

«Uomini forti, destini forti». E' sempre questa la citazione che sale alla mente quando si parla di Luciano Spalletti. Un mantra dell'uomo che, con ogni probabilità, raccoglierà l'eredità di Roberto Mancini diventando il nuovo ct della Nazionale. Una vita sui campi da calcio, prima come calciatore e poi come allenatore, la sua seconda vita, quella che gli ha dato più soddisfazioni. La carriera da tecnico esplosa a Udine. Poi gli anni di Roma e l'addio dopo due Coppa Italia. L'avventura in Russia e il ritorno in giallorosso, chiuso con il caso Totti, che adesso lo definisce «uno dei più grandi», mettendo da parte - almeno un po' - i rancori. Poi l'Inter, senza successo. Infine, il Napoli, dove è diventato campione d'Italia. Un successo che si è impresso sul braccio con un tatuaggio. Adesso, a meno di sorprese, la Nazionale. Forse l'ultimo passo, prima di ritirarsi a Certaldo.