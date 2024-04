Napoli, Osimhen e la sorpresa del saluto in dialetto napoletano

di Redazione web

Il team Betsson Sport ha raggiunto il Konami Training Center di Castel Volturno per incontrare faccia a faccia i protagonisti del Napoli. Il centro sportivo del club azzurro ha aperto le sue porte per raccontarsi alla brand ambassador Fabiola Cimminella, attraverso alcune delle sue voci principali.

A confidarsi con lei sono stati i calciatori Victor Osimhen, Juan Jesus, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, in una serie di cinque episodi che include anche l’incontro con lo storico magazziniere Tommaso Starace. Ciascuno dei protagonisti coinvolti si è raccontato apertamente a Betsson Sport, descrivendo le proprie abitudini e passioni anche al di fuori del campo di gioco.

Protagonista del primo episodio di questa avvincente serie di appuntamenti è stato Victor Osimhen, che ha da subito condiviso le emozioni provate al suo arrivo a Napoli e al debutto in un luogo così iconico quale è lo stadio Diego Armando Maradona: “È stato come un sogno che diventa realtà” ha spiegato, “Giocarvi è per me un grande onore”. L’attaccante nigeriano ha illustrato i suoi rituali pre-partita, evidenziando poi il supporto dei tifosi partenopei, fondamentali, con la loro passione, nel plasmare l'identità del club: “Il modo in cui tifano per la squadra e per ogni giocatore è davvero fuori dal comune, semplicemente incredibile.”

E proprio a loro Victor ha riservato una sorpresa, con l’aiuto della bravissima Fabiola, esibendosi in un saluto in dialetto napoletano. Di impatto anche il passaggio durante il quale ricorda i consigli del giocatore Kalidou Koulibaly, che gli aveva descritto l’atmosfera dello stadio: l'emozione palpabile e il frastuono assordante dei tifosi che scandiscono il tuo nome, come accadeva per i leggendari Cavani e Higuain al momento dei loro gol.

