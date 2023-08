Mancini si sfoga dopo le accuse: «Gravina non mi ha dato tranquillità, se avesse voluto mi avrebbe trattenuto». La clausola di esonero

di Redazione web

Roberto Mancini parla per la prima volta dell'addio alla Nazionale. L'ormai ex ct, dopo aver annunciato le dimissioni, racconta la sua versione dei fatti in un'intervista a La Repubblica. «Non ho fatto niente per essere massacrato così. Mi sono solo dimesso e ho detto che è stata una mia scelta», spiega l'allenatore.

Cosa ha detto Mancini

Tra le accuse principali mosse contro Mancini, quella di aver lasciato per andare ad allenare la nazionale dell'Arabia Saudita. «Quello che sto dicendo è indipendente da quello che potrà succedere in futuro e da dove andrò. Ora non voglio pensare a niente», ha sottolineato.

Mancini spiega che «mi sono solo dimesso e mi sono assunto tutta la responsabilità della decisione. Non mi sono nascosto. Avevo parlato con il presidente Gravina e cercato di spiegargli le mie ragioni. Non mi sono mai permesso di accusare nessuno e mi ritrovo accusato», spiega Mancini.

Su Gravina

«Ho cercato più volte di parlare con Gravina ed esporgli le mie ragioni. Gli ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l'ha fatto e io mi sono dimesso», aggiunge. Sulla tempistica, Mancini ammette: «Dovevo farlo prima? Può darsi. Ma io ho lasciato la Nazionale a 25 giorni dalla prossima partita, non tre.

Un tradimento alla Nazionale?

Cosa risponde all'accusa di aver tradito la Nazionale? «Che io sono sempre stato corretto. Che quando sono arrivato in azzurro ho rinunciato a opportunità più redditizie, ho fatto una scelta ed è stato il lavoro più importante della mia vita. Ho vinto un Europeo, non sarà molto ma intanto l'abbiamo vinto. Se Gravina avesse voluto, mi avrebbe trattenuto. Non l'ha fatto», spiega Mancini. «Mi sarebbe bastato un segnale, non me l'ha dato. La verità è che non ha voluto che restassi, e che erano mesi che c'era questa situazione. Però Gravina verrà ricordato come il presidente che ha vinto l'Europeo, non per gli errori che ha fatto».

Eliminare dal contratto la clausola di esonero in caso di mancata qualificazione a Euro 2024, spiega l'ex Ct, «poteva essere un segnale. Lo avevo chiesto per lavorare tranquillo in questi mesi, tutto qui, è chiaro che sarei andato via se le cose non fossero andate bene e non fossimo riusciti a qualificarci».

