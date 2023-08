Natalia Paragoni, bagno hot in vacanza mentre sorseggia la birra. I fan: «Stai attenta, adesso sei una mamma»

di Redazione web

Natalia Paragoni si sa godendo le vacanze dopo il parto della piccola Ginevra, la prima figlia avuta da Andrea Zelletta e ha deciso di fare un bagno nelle acque cristalline del Taranto, un po' particolare. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra il proprio bikini del brand Inamorata di Emily Ratajkowski, dal costo di 200 euro, mentre galleggia nel mare. Avrà deciso di fare il bagno senza indossarlo?

Andiamo a scoprire cosa hanno detto i fan dopo aver visto la sua mattina di relax al mare.

Il post pubblicato da Natalia Paragoni riassume una mattinata di totale relax tra le acque della Puglia, e, mentre fa il bagno, la giovane influencer si concede una birra insieme al compagno Andrea Zelletta.

I suoi follower non hanno preso bene questa decisione, criticandola molto aspramente perché «Non si dovrebbero bere alcolici mentre si allatta una bambina di un mese appena!».

Natalia, infatti, aveva raccontato, qualche giorno fa, la sua avventura durante la notte del parto e il ritorno a casa. La ragazza aveva anche specificato, a malincuore, che non era riuscita ad allattare la piccola Ginevra perché la bimba non si attaccava al suo seno e quindi, insieme alle sue infermiere e alla sua ostetrica, avevano deciso di non forzare la bambina appena nata e lasciare che assumesse latte artificiale.

Alcuni fan, fortunatamente si ricordavano questo dettaglio e hanno voluto precisare che Natalia non stava facendo nulla di male.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 10:57

