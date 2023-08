Natalia Paragoni, crisi con Ginevra nel primo mese da neo mamma: «Cosa sbaglio?»

di Redazione web

Natalia Paragoni è diventata mamma da poco più di un mese e le difficoltà iniziano a farsi sentire. Nonostante lei sia sempre presente per la piccola Ginevra e cerchi di farsi aiutare nel modo migliore dalle donne della sua vita, dalla mamma alla nonna, Natalia ha mostrato su Instagram i primi segni della maternità: pori dilatati, occhiaie, capillari rotti e brufoletti in bella vista.

La giovane mamma è sempre bellissima, ma ha ammesso di avere parecchi dubbi sul modo in cui sta affrontando la maternità. La ragazza ha quindi chiesto consiglio ai suoi follower su un problema che sta affliggendo sua figlia Ginevra.

Natalia Paragoni chiede aiuto ai fan

I primi mesi dopo la gravidanza sono i più difficili, la neo mamma deve imparare in poco tempo come crescre al meglio una nuova creatura e, specialmente se è la primogenita, può sembrare tutto molto difficile. Anche per Natalia Paragoni è così. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso con i fan un problema che sta riscontrando fin troppo spesso con Ginevra: la piccola rigurgita il latte con getti molto potenti.

I fan sono accorsi per aiutarla e suggerirle cosa può causare questi momenti complicati per la piccola.

