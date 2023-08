Natalia Paragoni, sbalzi d'umore tra matrimonio e maternità: «Mi sto abituando. Ci vuole tempo»

di Redazione web

Natalia Paragoni si è aperta con i suoi fan su Instagram spiegando come procede la maternità. Insieme ad Andrea Zelletta, sono genitori di Ginevra Zelletta dallo scorso 20 luglio. L'emozione della neomamma è stata tale che nelle prime settimane dopo la nascita della piccola, gli sbalzi d'umore le hanno giocato vari scherzi.

Sui social, però, ha spiegato che si sta abituando ad esser mamma e a tutto ciò che comporta, mentre con suo "marito" Andrea Zelletta le cose proseguono per il meglio.

Matrimonio in vista?

Parlando ai suoi fan Natalia Paragoni si lascia scappare il termine "marito" riferendosi al fidanzato Andrea Zelletta. Matrimonio in vista?

A chiarire subito la cosa è la stessa ex corteggiatrice di Uomini e donne che ha spiegato: «Non siamo sposati, ma è come se lo fossimo. Gli ho detto tante volte di andare al Comune e mettere una firma, ma lui sostiene di voler fare le cose fatte bene e che, per ora, non è il momento».

La maternità

Rispondendo ad un commento di una ragazza sui social che le ha scritto che la maternità l'ha resa ancora più bella, Natalia Paragoni ha dichiarato: «Io mi vedo un po' sfatta.

