«Dopo che ci siamo lasciati, i miei amici più cari ci hanno provato con lei: non mi fido più di nessuno»

La coppia famosa composta dal podcaster e dall'attrice di Onlyfans hanno confessato un terribile retroscena della loro relazione. Si tratta di Ryan Pownall e Bri Stern che, dopo una breve rottura annunciata via social, sono ritornati insieme e pare si amino più di prima. Ma durante il periodo in cui si sono allontanati, la ragazza, star per adulti, ha confessato al fidanzato che tutti i suoi amici ci avrebbero provato con lei. Ecco cos'è successo.



Il tradimento degli amici

Ryan, parlando al conduttore Jakob Hellrigl al The Candy Ken Show, ha ammesso di sapere che la maggior parte degli uomini di Hollywood non aspetterebbe nemmeno un attimo prima di approfittare di un'occasione del genere: «Ho annunciato la nostra rottura online come uno stro*zo, e mi sono sentito malissimo per questo».



«Alla fine siamo tornati insieme - ha spiegato -, e io ero a letto con lei e le ho chiesto 'Ehi tesoro, chi ti ha contattato durante questi pochi giorni di distanza? E lei ha detto 'Vuoi vedere? ti farà male'». Così il podcaster ha scoperto che numerosi suoi amici avevano contattato Bri, a sua insaputa, per provarci con lei.



Lavoro e amore

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 16:15

