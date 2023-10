«Ne ho due, una la uso per lavoro, l'altra l'ha rivendicata il mio fidanzato»

di Redazione web

Una donna, nata con l'utero didelfo, ha affermato che il suo fidanzato ne reclama uno. L'utero didelfo, o meglio noto come doppio utero, è una possibile malformazione uterina, caratterizzata dalla presenza di due distinti corpi dell'utero, due cervici separate e, spesso, anche due vagine. Il fenomeno medico fa sì che la modella e attrice di contenuti per adulti possa concepire due bambini con due ragazzi diversi contemporaneamente.



Dopo aver trovato l'amore, quest'anno, Annie Charlotte, del Surrey in Inghilterra, ha spiegato come ha gestito la cosa con il fidanzato che reclama una delle sue due vagine.





L'accordo col fidanzato

«Abbiamo una regola - ha confessato la 24enne -: una vagina è per il lavoro e l'altra per lui». Annie ha incontrato il suo partner a febbraio e dice che le è stato «incredibilmente di supporto» perché ha accettato il suo lavoro su OnlyFans. «È fantastico, siamo davvero felici - ha continuato la ragazza -. Non gli ho parlato della mia condizione fino a dopo aver fatto sesso per la prima volta»

«Inizialmente era sotto choc, ma poi mi ha fatto un sacco di domande ed era super curioso. Poi mi ha detto 'Voglio rivendicarne uno (di utero, ndr), ne voglio uno per me e poi puoi usare l'altro per lavoro'. Ed è così che ci siamo accordati!».



La condizione di Annie Charlotte

