​«Quando ho sentito ciò che mio marito ha confessato al suo amico, mi è crollato il mondo addosso». Ecco cosa è successo

La promessa di matrimonio recita "in salute e in malattia", eppure a volte mantenere la parola data non è così semplice e anche se si fa l'impossibile per assicurare la felicità al proprio partner, le circostanze della vita ci costringono ad affrontare situazioni spiacevoli senza il supporto della persona con cui avremmo voluto stare fino alla fine dei nostri giorni.

In questo caso, tuttavia, la donna sembra aver fatto tutto ciò che era in suo potere per mantenere quella promessa: ha sposato suo marito un anno prima dell'emergenza Covid e durante i cinque anni di matrimonio lo ha assistito quando si è ammalato di leucemia e supportato con i suoi problemi finanziari e psicologici.

Per questo, quando ha sentito ciò che l'uomo ha confessato al suo amico, le si è spezzato il cuore ed è stato come se il mondo le crollasse addosso.

La confessione del marito

La donna, che preferisce rimanere anonima, ha sentito il bisogno di sfogarsi e raccontare la sua storia su Reddit: «Qualche anno fa a mio marito è stato diagnosticato un tumore, e la notizia l'ha devastato, e lo stesso è stato per me.

In questi cinque anni di matrimonio, la coppia ha senza dubbio dovuto affrontare dei momenti particolarmente difficili, per cui la donna afferma di aver provato in ogni modo a rendere il tutto più facilmente sopportabile, nonostante la situazione fosse molto difficile anche per lei. «Con tutto ciò che è successo», scrive, «lui si è detto spesso orgoglioso del fatto che il nostro rapporto fosse rimasto integro, e anch'io ne ero orgogliosa. Mi ripeteva che ero la donna dei suoi sogni».

Le cose sono cambiate quando, per caso, la moglie ha sentito una conversazione tra suo marito e un suo amico che ha spesso bisogno di essere consolato quando una delle sue relazioni finisce. «Sono sempre stata presente per lui, nei momenti belli e in quelli brutti», confessa la donna, «Mi sono trasferita in un altro Stato per far si che lui potesse inseguire il suo sogno. E poi lo sento dire, con leggerezza, "Non è la donna della mia vita, in realtà non è stata neppure la migliore tra le relazioni che ho avuto". Mi ha spezzato il cuore».

Tutti coloro che hanno letto lo sfogo della donna hanno espresso la loro vicinanza per la sua sofferenza, e l'incredulità rispetto a ciò che il marito ha detto dopo tutto ciò che lei ha fatto per lui. «Mi dispiace davvero», scrive qualcuno, «A quanto pare ha dato per scontati tutti i tuoi sforzi e sacrifici». Tuttavia, un altro utente suggerisce un'altra prospettiva: «Parlagli di ciò che hai sentito. Potrebbe averlo detto per far sentire meglio il suo amico facendogli capire che neanche la sua vita è perfetta. Capisco che ti abbia ferita, ma parlatene».

