«Mia moglie mi taglia i lacci del pantalone del pigiama e non lo vuole ammettere»

La storia di quest'uomo ha dell'assurdo. Durante una conversazione pubblica sul sito di commenti online di Reddit, un uomo di 34 anni ha raccontato la nuova strana abitudine della moglie, ovvero quella di tagliare i lacci del pantalone del pigiama.

«Stiamo insieme da oltre 10 anni e non aveva mai assunto un atteggiamento così strano. Lei è una ragazza a cui piace fare gli scherzi, ma questa cosa le sta sfuggendo di mano», ha raccontato il marito. Andiamo a leggere che cosa ha detto.

La moglie burlona

«Nell'ultimo anno circa, ho scoperto che i lacci dei miei pantaloni del pigiama sono scomparsi. Può essere stata solo mia moglie a rimuoverli perché non abbiamo figli e io sono l'unico che deve uscire di casa per andare al lavoro, quindi sta molto tempo da sola in casa. I suoi pantaloni hanno ancora tutti i lacci, ma nessuno dei miei li ha. Ho comprato più pantaloni per sostituire quelli con le stringhe mancanti, ma alla fine scompaiono anche quelli.

Alcuni utenti hanno commentato consigliando al marito di parlare chiaramente con sua moglie, mentre altri hanno chiesto se avessero animali domestici.

«Abbiamo un gatto, ho cercato nella sua lettiera e ho trovato un laccio soltanto. Dove sono finiti gli altri?», ha risposto il pover'uomo che stenta a capire il motivo di tale scherzo...

Che sia davvero la moglie? Oppure è il gatto a fargli i dispetti?

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 19:23

