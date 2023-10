«Sposati da un mese, mio marito ha chiesto il divorzio perché non lo lascio andare in discoteca con gli amici»

di Redazione web

Capita a tutte le coppie di stare insieme per molti anni e poi, una volta arrivati alla convivenza o al matrimonio, ci sono quelle piccole incomprensioni che diventano, giorno dopo giorno sempre più grandi, fino a arrivare all'allontanamento dei due. Questo è successo ad una ragazza italiana che aveva intrapreso una relazione a distanza con un ragazzo australiano. Dopo molti anni in cui erano stati divisi da migliaia di chilometri, la giovane ha deciso di trasferirsi in Australia dal suo fidanzato e di sposarlo, ma le cose non sono andate come sperava. Tutt'altro. Andiamo a scoprire cosa è successo tra i due.

Le parole della moglie

«Ho pianto ogni giorno dal momento in cui sono arrivata qui e ho sentito che il problema ero io. Gli ho detto che avrei preferito che mi lasciasse e tornare nel mio paese e lui non me lo ha permesso. Ci siamo sposati un mese fa e ora mi ha chiesto il divorzio. Lui pensa che io controlli la sua vita perché non lo lascio uscire in discoteca con gli amici perché non mi fido di lui. Mi ha dimostrato in precedenti occasioni di essere uno di cui non fidarsi. Ma lui non lascia uscire neanche me!».



E ancora: «Ha anche detto che non vuole stare con me e non vuole fare domanda per rinnovare il mio permesso di soggiorno perché non ho i suoi stessi obiettivi nella vita.

