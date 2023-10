Will Smith, la moglie Jada Pinkett: «Siamo separati da 7 anni. Non abbiamo ancora deciso se divorziare o meno»

di Redazione web

Una rivelazione choc, che forse fornisce la motivazione che si cela dietro uno degli episodi più importanti avvenuti nel mondo di Hollywood negli ultimi anni: Will Smith e sua moglie, Jada Pinkett, sono separati ufficiosamente dal 2016. Questa confessione, fatta da Jada Pinkett Smith durante un'intervista a People, spiega parzialmente lo stato d'animo dell'attore, che nel marzo 2022 ha schiaffeggiato il comico Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar.

Come riporta il Daily Mail, Will Smith e Jada Pinkett vivono in due case diverse da 7 anni circa, e stanno ancora cercando un modo per definire la situazione.

La confessione

Jada Pinkett, che si è sposata con Will Smith nel 1997, ha voluto parlare del suo attuale rapporto con l'attore premio Oscar nel corso di un'intervista con una giornalista di People. L'attrice 52enne ha dichiarato che i due si erano già separati quando Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock, reo di aver pronunciato una battuta maligna in riferimento all'alopecia di Jada.

Jada Pinkett e Will Smith non hanno ancora deciso se divorziare o meno, stanno valutando le varie opzioni possibili. «Stiamo lavorando duramente, insieme - ha detto l'attrice -.

La giornalista di People, a quel punto, le ha chiesto cosa ha portato alla separazione, e l'attrice ha risposto: «Dal 2016, abbiamo constatato una certa distanza tra noi...», senza però divulgare ulteriori dettagli al riguardo. Probabilmente, nei prossimi giorni, si sapranno ulteriori informazioni inerenti questa vicenda, dato che Jada Pinkett ha appena iniziato un tour per promuovere la sua ultima fatica letteraria, un libro che parla della sua battaglia contro la depressione, iniziata nel momento in cui ha compiuto 40 anni.

La carriera di Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith è nata a Baltimora il18 settembre 1971: ha iniziato la sua carriera come attrice nel 1990, con un'apparizione come ospite nella sitcom True Colours, e successivamente ha recitato nella serie televisiva A Different World. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1993, con Menace II Society. La svolta è arrivata nel 1996, al fianco di Eddie Murphy in Il professore matto, e da allora ha recitato in più di 20 film, tra cui Set It Off (1996), Scream 2 (1997), Ali (2001), The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003), Collateral (2004), Madagascar (2005), Bad Moms (2016) e Girls Trip (2017).

In televisione ha recitato in Hawthorne (2009-2011) e Gotham (2014-2016). Pinkett Smith si è cimentata anche con la musica: nel 2002, ha contribuito a creare la band heavy metal, Wicked Wisdom, per la quale era una cantante e cantautrice. Insieme a suo marito Will Smith e a James Lassiter ha una compagnia di produzione, la Overbrook Entertainment. Ha anche scritto un libro per bambini, Girls Hold Up This World, che è stato pubblicato nel 2004.

