Rosanna Lambertucci consiglia la dieta alla giuria di Ballando: Selvaggia Lucarelli non la prende bene

Ballando con le Stelle, la nuova edizione sta facendo molto discutere in positivo. I fan del programma si stanno divertendo, i concorrenti formano un cast frizzante e che, ogni sabato, riserva sorprese e sui social, aspiranti ballerini e giurati non si risparmiano stoccate o ironie varie. Anche oggi, giovedì 9 novembre, tra i protagonisti di Ballando sono volate frecciatine: ecco cosa è successo tra Rosanna Lambertucci e Selvaggia Lucarelli.

La frecciatina di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci è molto amata dal pubblico che, negli anni, ha sempre seguito i suoi consigli in fatto di alimentazione. Lei, inoltre, diverte moltissimo a Ballando con i suoi siparietti con Teo Mammucari e per il fatto di non prendersi mai troppo sul serio. Questa mattina, è stata ospite nel salotto di Eleonora Daniele, a Storie Italiane, per presentare il suo nuovo libro che si intitola "La mia dieta semplice". Quindi, la giornalista le ha chiesto se volesse consigliarlo a qualcuno in particolare e Rosanna ha risposto: «Io considero questo libro un volume straordinario e lo consiglierei a parecchi della giuria, perché sono tutti quanti, tutto sommato… Devono dimagrire». Ovviamente, la risposta social di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere.

La risposta di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha postato nelle proprie storie Instagram il momento esatto in cui Rosanna Lambertucci ha pronunciato la frase sulla giuria di Ballando con le Stelle e, nella storia successiva, ha pubblicato una sua foto con un'espressione corrucciata e delle saette. Poi, ancora, la giurata ha postato un video di Rosanna che dice: «Ma io, che davvero ho fatto la storia della televisione, posso essere trattata in quel modo?» e Selvaggia ha aggiunto: «Io volo quest'anno».

