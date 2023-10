Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, lite furiosa a Ballando. Fabio Canino sbotta: «Che orrore, come puoi parlare di femminicidio?»

di Redazione Web

Dopo mesi di attesa, Milly Carlucci è tornata nel sabato di Rai 1 con Ballando con le stelle. E proprio la seconda puntata del talent è stata più frizzante e meno pacata della prima. Una lite furiosa è avvenuta tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. Tutto ha avuto inizio dopo l'esibizione di Ricky Tognazzi, poiché quest'ultimo ha deciso di regalare un mazzo di rose a sua moglie in occasione del suo onomastico.

A tale proposito è intervenuta Selvaggia Lucarelli: «Non posso arrivare qui, vederti ballare e poi la prima cosa che fai è andare a fare gli auguri a Simona - ha sottolineato la giornalista -. Il concorrente è lui. Questa coppia ha troppa luce. Con questa finta petulanza a Simona rischi di uscirne danneggiato, primo perché sei simpatico e poi perché sei bravo. Simona non è proprio un'esplosione di simpatia». Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Le parole di Simona Izzo

La risposta a tono di Simona Izzo non è tardata ad arrivare. «Non penso di togliere luce a Ricky che ha una sua personalità - ha sottolineato Simona Izzo -.

A tale proposito, Selvaggia Lucarelli ha scelto di chiudere la discussione: «Che tristezza Simona. Guarda non stai raccontando niente di me, ma molto di te».

Fabio Canino non ci ha pensato due volte a difendere Selvaggia Lucarelli. «No scusate ma questo non va bene - ha sottolineato-. E non bisogna sfociare in questo. Che roba orrenda questa, che roba brutta. Ma una cosa seria come il femminicidio tu lo butti qui dentro? Ma come ti permetti? Ma dai smettila. Quella di Selvaggia era una battuta e l’abbiamo capito tutti. Sì era una battuta e Selvaggia Lucarelli le sa fare».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 08:43

