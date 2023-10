Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia il primo infortunio: ecco chi è

di Redazione Web

Tutto pronto per il secondo appuntamento con Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci che andrà in onda questa sera, sabato 28 ottobre, in prima serata su Rai 1. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, la conduttrice nel corso di un suo intervento a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, ha rivelato una notizia shock sui concorrenti: è già arrivato il primo infortunio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Ballando, Wanda Nara vola a Istanbul insieme a Pasquale La Rocca: la festa per la figlia e il pranzo con Icardi

Ballando, Paola Perego gela Mariotto: «Hai paura che mio marito ti cacci?»

Le parole di Milly Carlucci

«Eravamo qui in sala a fare le prove - ha spiegato Milly Carlucci a La volta buona -. In pista c'è Giovanni Terzi che si stava preparando per provare il suo brano. Siamo prontissimi per la seconda puntata con i Pooh come ballerini per una notte. Saranno tutti e quattro sulla pista di Ballando con le stelle. Per noi è un momento bellissimo anche perché siamo tutti fan dei Pooh. In apertura abbiamo lo spareggio tra Rosanna Lambertucci e Antonio Caprarica».

La conduttrice ha aggiunto: «Devo dare una notizia perché Antonio Caprarica purtroppo si è infortunato ad una gamba.

Cosa succederà nella seconda puntata di Ballando con le stelle? Adesso non ci resta che aspettare il giudizio dei medici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA