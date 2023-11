Ballando, Caprarica: «Mammucari? Ecco la verità sulla rissa». Paola Perego: tu l'hai insultato, lui scherzava

Teo Mammucari e Antonio Caprarica hanno davvero sfiorato la rissa a Ballando con le stelle? Il giornalista, a "La Vita in Diretta", ha raccontato la verità su quello che è successo dopo la puntata di sabato scorso. Secondo una ricostruzione, ripresa anche da Selvaggia Lucarelli sui suoi social, i due sarebbero quasi arrivati alle mani nella sala delle stelle. «Ecco come sono andate le cose», le parole di Caprarica con Alberto Matano a "La Vita in Diretta".