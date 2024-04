Paola Perego: «Come ho scoperto il tumore all'inizio della sua evoluzione»

di Cristina Siciliano

Paola Perego, conduttrice e padrona di casa insieme a Simona Ventura del programma Citofonare Rai2, lo scorso gennaio ha rivelato su Instagram di essere stata operata per un tumore al rene: «Una nefrectomia parziale per una neoplasia». Si tratta della stessa neoplasia che aveva coplito anche Michela Murgia che era in stadio avanzato.

Oggi a distanza di qualche mese, la conduttrice televisiva è tornata a parlare del suo problema di salute.

Le parole di Paola Perego

Paola Perego ha scoperto di avere un tumore (fortunatamente ancora agli esordi) attraverso un esame di screening. «Sono stata una donna fortunata perché ho la possibilità di fare controlli privatamente e con una semplice ecografia addominale ho potuto scoprire di avere un tumore al rene all'inizio della sua evoluzione - ha spiegato Paola Perego a OK Salute -.

La conduttrice ha concluso: «Troppe persone che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale si scontrano con liste d'attesa infinite che possono trasformare una situazione affrontabile in un problema gigantesco».

