Paola Perego, la dedica (commovente) alla figlia Giulia Carnevale: «Auguri principessa, tu già lo sai...»

E' il compleanno di Giulia Carnevale, figlia di Paola Perego e Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli di Maradona e dell'Italia ai mondiali del 1990, che oggi compie 32 anni e per quest'occasione speciale, mamma Paola ha deciso di dedicarle un post su Instagram.

«Auguri Principessa ❤️❤️ Ti amo immensamente, ma tu già lo sai», scrive la conduttrice su Instagram a cornice di una foto che la ritrae a mare con la figlia Giulia.

Nonostante il periodo difficile che la conduttrice sta affrontando a causa di un recente intervento in cui le è stato rimosso un tumore al rene, il primo pensiero va sempre ai figli.

Il malore in tv

Di recente c'erano stato un momento di ansia e preoccupazione per i telespettatori che durante il programma Citofonare Rai2 hanno visto Paola Perego sparire dopo la pausa pubblicitaria.

Paola Perego ha così ritenuto opportuno e necessario tranquillizzare i suoi follower attraverso un comunicato che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi - ha scitto Paola Perego nelle sue Instagram stories -. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave». La conduttrice con un messaggio di speranza e determinazione ha concluso: «Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima».

