Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, la presunta rottura: «Gelo sui social e fede sparita. Lui non si fidava»

Anche le favole possono finire. E quella tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sembra essere finita per sempre. Una favola, si perché, Alessandra e Gianpaolo si conoscevano da tanto, da quando erano ragazzi. Erano stati fidanzati per un po', prima di perdersi. Lei ai tempi in cui si sono conosciuti a Roma aveva solo 20 anni ed era una giovane e promettente attrice, lui ne aveva 24 e, da Salerno, si era trasferito nella Capitale per studiare Medicina alla Sapienza.