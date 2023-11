Alessandra Mastronardi snobba la reunion dei Cesaroni? Le critiche sui social e la risposta dell'attrice

di Marta Goggi

Dopo le indiscrezioni su un possibile ritorno de 'I Cesaroni', lanciate da Claudio Amendola, anche ad Alessandra Mastronardi è stato chiesto il suo pensiero a riguardo. In una recente intervista per 'Il Messaggero' l'attrice aveva risposto: «Se lo rifacessero io non ci sarei».

Le critiche e la risposta della Mastronardi

Sui social, i fan della serie tv non hanno preso bene la risposta della Mastronardi e l'hanno riempita di critiche, accusandola di essere «un'ingrata». Sulle 'storie' di Instagram l'attrice ha risposto ai commenti, dicendo: «Mi dispiace molto vedere interpretare delle parole che non sono state dette in questo modo. Alla domanda se sarei stata presente alla reunion possibile della serie ho risposto di no.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 18:00

