Alessandra Mastronardi contro il remake de "I Cesaroni": «Non mi interessa, neanche lo guarderei»

Alessandra Mastronardi sta per tornare in tv con la nuova serie One Trillion Dollars, che andrà in onda su Paramount+ da giovedì.

«È la prima volta che mi offrono un personaggio così: una donna in un mondo di uomini che tiene testa a tutti racconta da Berlino l'ex de I Cesaroni, nel cast con gli italiani Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini - Mi piacciono le serie tedesche, crude e vere, senza il buonismo italiano», ha detto a Il Messaggero.

L'attrice è nota in Italia soprattutto per il suo ruolo nella serie "I Cesaroni", andata in onda su canale 5 dal 2006 al 2014. Di recente si è parlato molto di un possibile remake della fortunata serie. Alessandra Mastronardi, però, non sarebbe d'accordo.

Cosa ha detto Alessandra Mastronardi

«Ho sentito delle voci, ma niente di ufficiale. Se lo rifacessero io non ci sarei. Non sono per i reboot e non mi servono: quando i cicli si chiudono, si chiudono.

«Decisi io, dopo averci riflettuto a lungo. Le scelte le soffro, ma poi non torno indietro. Non ero più io, non ero più quella cosa là. Volevo alzare l'asticella. La parte difficile è stata convincere gli altri ad accettare lo strappo», spiega La Mastronardi alla domanda sulla sua scelta di lasciare la serie.

La sua carriera

«Mi dispiace che ogni volta che si parla della mia carriera, si debba tornare indietro di 17 anni. Ho fatto anche Woody Allen (To Rome with Love, ndr), non lo dice mai nessuno ma pazienza».

