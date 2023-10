Micol Oliveri e il suo personaggio Alice Cudicini ne "I Cesaroni": «Non sapevo più chi fossi»

di Redazione web

Micol Olivieri, tra le protagoniste della serie " I Cesaroni", ha parlato per la prima volta del rapporto con Alice Cudicini, il personaggio che ha interpretato anni fa nello show. La donna ha da qualche tempo abbandonato il mondo della recitazione, investendo invece in quello dei social, dove ora lavora come influencer.

Le parole di Micol Oliveri

L'influencer viene però associata continuamente a "I Cesaroni", anche se non sembra farle molto piacere. Recentemente la Olivieri ha raccontato di un periodo difficile vissuto in adolescenza, connesso anche con il personaggio di Alice. «Per quanto in tantissimi non credano a questa cosa quando dico di essere super felice, appagata, oggi del mio al lavoro più di quanto lo ero prima, quando facevo l'attrice, perchè questo lavoro me lo sono costruito, seguito, ma l'essere stata sui set da piccolina e soprattutto aver fatto la scuola dei Cesaroni per tantissimi anni è stato tanto e di questo ne sono grata. Ad oggi ringrazio perchè comunque anche in questo lavoro, mi capita di girare con videomaker e la mia scuola mi è molto di aiuto».

Poi continua: «Ho fatto con pace con questo capitolo della mia vita. Io non parlo spesso di quel periodo, non perchè non abbia bei ricordi ma perchè in adolescenza ho avuto momenti tosti...La mia adolescenza non è stata semplice e probabilmente mi fa avere dei ricordi non sempre positivi di quel periodo, perchè ero in lotta con me stessa, con il mio personaggio, c'è stato un momento che non sapevo più chi ero, perchè ero cresciuta con Alice ma io ero Micol, ero simile a lei ma ero tanto diversa e io non sapevo più essere me stessa». Il rapporto con il personaggio di Alice, avrebbe dato tante soddisfazioni alla ex attrice, ma le avrebbe portato anche dei momenti di difficoltà.

