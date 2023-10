Laura Ravetto si mette "all'asta", la raccolta fondi per la Lega: «Il più generoso potrà passare una giornata con me»

di Redazione web

Laura Ravetto, deputata eletta con la Lega di Salvini alle ultime elezioni, ha lanciato sui social una raccolta fondi per il partito. In palio la possibilità di passare dei momenti con lei. Un'idea inusuale, che la deputata ha provato a sponsorizzare con un video pubblicato su Instagram.

Centrodestra, Ravetto e altri due deputati da Forza Italia alla Lega: «Disagio per le aperture al governo»

La Ravetto sarà mamma e sceglie le baby scarpe

La raccolta fondi

«Oggi è il mio giorno, è il giorno dedicato a me, per sostenere la Lega, se vorrete farlo vi allego l'indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo, se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, se siete interessati a questi premi simbolici che faccio», spiega Ravetto in un video sui social.

«Quello/a che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo/a farà un giro con me in Parlamento, il terzo/a potrà mettere sui miei social un messaggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA