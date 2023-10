Lega, Ravetto lancia raccolta fondi: in palio anche un giorno al lavoro con lei

Una raccolta fondi per la Lega con in palio anche una giornata al lavoro con lei. È l'idea di Laura Ravetto, deputata leghista e responsabile del dipartimento Pari opportunità del Carroccio.

"Oggi - dice in un video su X - è il giorno dedicato a me per sostenere la Lega. Se vorrete farlo, vi allego l'indirizzo. Qualunque erogazione liberale è detraibile al 26%. Se vorrete farlo, qualunque importo, in ogni caso grazie. Se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, magari siete interessati a questi premi simbolici che faccio: quello o quella che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo o la seconda farà con me un giro in Parlamento, il terzo o la terza potrà mettere sui miei social un messaggio. Se siete interessati a questo, se volete sostenerci, se credete nelle nostre battaglie, oggi questo è l'indirizzo per contribuire".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA