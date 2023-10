Grande Fratello, la lettera di Perla a Mirko Brunetti infiamma: le reazioni degli ex Greta Rossetti e Igor Zeetti

di Redazione Web

La puntata del Grande Fratello ha fatto discutere molto. Mirko ha potuto sentire la voce della ex fidanzata Perla che gli ha voluto scrivere una lettera per metterlo al corrente sulla situazione fuori dalla casa più spiata d'Italia. Una lettera di sostegno e di supporto che nessuno si sarebbe asettato e che, invece, ha messo in discussione il loro rapporto. Che Greta facesse bene ad essere sospettosa sul loro rapporto che, a loro detta, era finito? «Ti guardo sempre, non dimenticare gli anni insieme e non rinnegarli», ha scritto Perla, ma Mirko ha voluto precisare che la loro storia d'amore è finita.

Tuttavia, Greta Rossetti (attuale o ex fidanzata?) e Igor Zeetti (ex fidanzato di Perla) hanno avuto qualcosa da ridire sulla situazione. Andiamo a vedere che cosa hanno detto.

Grande Fratello, Perla commuove tutti con la sua lettera d'amore, ma Mirko chiude ogni possibilità: «È finita»

Grande Fratello, Greta Rossetti dopo la chat pubblicata da Perla Vatiero: «Non sono pazza, non è quella e c’è altro»

La reazione di Greta e Igor

La lettera di Perla a Mirko ha destato molto scompiglio nel web e soprattutto in Greta e Igor, gli ex fidanzati, che hanno commentato la vicenda.

«A chi ha parlato inutilmente, stasera si è capito il motivo prinicpale per cui è finita la frequentazione. Ricordatevi sempre di essere sinceri con le persone che vi danno il cuore e si mettono in gioco per voi», ha scritto in una storia su Instagram Igor Zeetti, lanciando una velata frecciatina alla sua ex fidanzata Perla.

«Il triangolo no, non l'avevo considerato» dice la canzone che ha condiviso Greta, mentre con faccia divertita commentava la sorpresa a Mirko.

La frecciatina a Perla

«Mi è stato detto che io sono andata in puntata per fare teatrini, ma un conto è discutere di un sentimento reale e un conto è aggrapparsi ad una relazione terminata da 5 mesi per fare hype», ha scritto poi Greta Rossetti, attaccando la lettera di Perla.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA