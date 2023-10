Il TikToker Eddy Beef aggredito e rapinato a Milano: «Mi hanno preso a pugni, lascerò questa città»

di Redazione web

Eddy Beef è noto su Tik Tok, dove ha 800 mila follower e crea dei video mentre gira per le strade chiedendo alle persone quanto guadagnano e quanto spendono per le macchine e i vestiti di lusso. Il tiktoker ha testimoniato di aver vissuto una brutta esperienza a Milano, dicendo: «Mi hanno spaccato la faccia».

La denuncia sui social

Il racconto di Eddy Beef inizia così: «Ero con un mio amico imprenditore che sta finanziando un sacco di miei video. Da quando abbiamo pubblicato il primo video tantissime persone hanno provato a seguirci». Nei video del tiktoker vengono regalati soldi, PlayStation o prodotti Apple in giro per Milano. Eddy Beef ha poi proseguito dicendo: «Eravamo sul suo G Class. Ho fatto per scendere dalla macchina e mi si sono affiancati due ragazzi che hanno visto i soldi che avevo in mano. Hanno provato a rubarmeli, ma stupidamente, d’istinto, ho trattenuto la mazzetta», a questo punto Eddy ha ricevuto un pugno in pieno volto. A causa di questo brutto episodio Beef ha deciso: «Per un po’ ci fermeremo da regalare soldi in giro per Milano». Inoltre ha aggiunto il suo punto di vista su Milano, riferendo che è una città pericolosa e commentando: «Mi trasferirò al più presto e non mi sento sicuro».

