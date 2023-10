Luca Argentero, il gesto (generoso) sui social diventa virale: «Sarò felice di ospitarti»

di Redazione web

Luca Argentero, famoso attore italiano, tra poco ripartirà con il tour del suo spettacolo teatrale 'È questa la vita che sognavo da bambino?', scritto da Gianni Corsi ed Edoardo Leo, che ne è anche il regista. L'attore è stato protagonista di un grande successo sui social in questi giorni, dopo aver compiuto un gesto generoso nei confronti di un fan.

Lo spettacolo

Lo spettacolo andrà in scena a metà febbraio a Torino e a Milano, l'attore in merito ha pubblicato su Twitter il cartellone dello spettacolo. Il post ha ricevuto molti commenti, tra questi c'erano anche le parole di una fan dello stesso Argentero, che diceva: «Qua continuano ad uscire spettacoli teatrali a cui vorrei andare, ma non ho i soldi maledetti» . L'attore a questo punto ha colto il commento della fan e ha risposto: «Allora ti invito io! Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti». Il gesto di Luca Argentero non è passato in sordina sui social, sono stati molti gli utenti che hanno notato il suo gesto, riempiendo l'attore di like e commenti. La ragazza in questione ha poi risposto: «Oddio Luca. Ti ringrazio, mi farebbe molto piacere venire a Milano». Luca Argentero allora ha concluso: «Ottimo! Scrivimi in DM e ci mettiamo d’accordo!»

