Wanda Nara e Mauro Icardi, l'anniversario d'amore: 10 dediche per i 10 anni insieme

Sono trascorsi ben 10 anni dall'inizio della storia d'amore tra Wanda Nara (36 anni) e Mauro Icardi (30 anni). Un decennio che sembra essere trascorso così velocemente, ma ricco di tanti avvenimenti, alti e bassi che hanno messo a dura prova il loro legame: dai tira e molla di qualche anno fa, in cui sono stati molto vicini alla separazione definitiva, alla malattia di Wanda che ha messo in ginocchio tutta la famiglia. Fose è stato questo il momento più brutto che, tuttavia, ha rafforzato l'amore di Mauro e dell'intera famiglia per la showgirl argentina.

Nonostante la distanza (Mauro si trova in Turchia per giocare con Galatasaray, mentre lei è spesso in Italia per le prove di Ballando con le Stelle), i due riescono sempre a trovare del tempo da trascorrere insieme, loro due e i loro bellissimi figli.

Wanda Nara, la dedica per Mauro Icardi

Wanda Nara ha voluto dedicare un post Instagram alla sua storia d'amore con Mauro Icardi che oggi, 27 ottobre, celebra 10 anni e, per l'occasione ha condiviso alcuni scatti inediti e la loro prima foto insieme, davnti al Duomo di Milano.

«Se in dieci anni succedono molte cose a noi molte altre, figli, figlie, traslochi, viaggi, malattie, più traslochi, crescere insieme, litigare, non essere d'accordo, lavorare insieme, avere progetti, ma soprattutto AMORE, del più forte, quello che cura tutto ed è per sempre. Dieci anni fa iniziava la nostra storia... tu così piccolo e così sicuro di aver incontrato l'amore della tua vita che volevi gridare ai quattro venti che eravamo insieme e così sicuro di voler fare una grande famiglia con me e io così innamorata della tua bellezza e soprattutto del tuo grande cuore.

1- Se dopo 10 anni ti guarda ancora così ..

2- La nostra prima foto, a Milano 2013

3- Il nostro peggior momento 2023

4- Molti momenti d'amore

5- Tempo libero insieme

6- Il regalo più bello che mi hai fatto le nostre due principesse

7- más amor

8- Vacanza 2022

9- Si merita un'altra foto per quanto è bello

10- Il mio primo Martin Fierro, con te accanto», ha scritto Wanda, piena d'amore per il suo Mauro, ripercorrendo alcuni degli step più importanti della loro storia d'amore.

