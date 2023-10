Scommesse, Zaniolo due ore e mezza in procura a Torino per l'interrogatorio. I legali: «Nessun indizio a suo carico»

Nicolò Zaniolo è arrivato in procura a Torino nel primo pomeriggio di venerdì. Il giocatore ex della Roma, oggi in forza all'Aston Villa, è stato ascoltato per oltre due ore dalla pubblica ministero Manuela Pedrotta nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse sulle piattaforme illegali. Zaniolo è indagato insieme al centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli e a quello del Newcastle, ex Milan, Sandro Tonali, che sono già stati sentiti dai magistrati torinesi, per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

