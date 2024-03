Alessandra Mastronardi sola e malinconica: il marito se ne è andato di casa

Alessandra Mastronardi è sola, senza più suo marito. La paparazza di Gente mostra l'attrice malinconica, diversa dal solito...

Le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Gente non mentono. Alessandra Mastronardi ha il viso tirato, l’espressione non certamente luminosa come al solito, come ci ha abituato a vederla. Manca tanto il suo sorriso. Un sorriso che ora sembra aver lasciato spazio alla malinconia.

Non potrebbe essere altrimenti: il suo matrimonio con il dentista Gianpaolo Sannino sarebbe ai titoli di coda. Una fine non prevista, in nessun copione. Almeno in quello che avevano felicemente scelto di interpretare mesi fa, ritrovandosi, amandosi come la prima volta e decidendo di dirsi di sì. Ma non per sempre a quanto pare...