Paola Perego ritorna a Citofonare Rai 2? Simona Ventura: «Ci manchi»

di Cristina Siciliano

Paola Perego sta per tornare in televeivisone? Negli scorsi giorni la conduttrice si è sottoposta a una nefrectomia parziale per una neoplasia, un tumore. Nelle ultime ore Perego ha pubblicato nelle sue Instagram stories un post dove ha comunicato ai suoi fan che sarà assente nella puntata di Citofonare Rai 2 in onda domenica 28 gennaio.

E non è mancato così il pensiero di Simona Ventura in diretta per la sua collega (e amica).



Il post di Paola Perego

«Ringrazio il professore Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita».

Le parole di Simona Ventura

L'operazione è arrivata all'indomani della diretta proprio del programma del mattino che conduce la domenica. Dunque, alla conduzione di Citofonare Rai 2, solo Simona Ventura. La conduttrice ha aperto la puntata con un pensiero per la sua collega. «Buongiorno, benvenuti a casa nostra o meglio, mia e di Paola Perego che oggi non ci sarà ma ci sta guardando da casa - ha sottolineato Simona Ventura a Citofonare Rai 2- . Paola forza, ti vogliamo un mondo di bene. Torna presto qui con noi. Dopo ci collegheremo perché ci teniamo alla sua presenza e alla sua protezione».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 15:45

