«Non mi sento bene»: Paola Perego abbandona la diretta di Citofonare Rai2. Cosa è successo in tv

Momento di ansia e preoccupazione per i telespettatori che durante il programma Citofonare Rai2 hanno visto Paola Perego sparire dopo la pausa pubblicitaria. Ma facciamo un passo indietro. Nel mese di gennaio la conduttrice ha rivelato di essersi sottoposta a un'operazione chirurgica per rimuovere un tumore al rene. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco così come la sua improvvisa sparizione dal programma post pubblicità. La conduttrice insieme a Simona Ventura ha fatto ritorno in trasmissione per regalare al pubblico qualche ora di spensieratezza. Ma non è andato come sperava.

Paola Perego su Instagram

Paola Perego ha così ritenuto opportuno e necessario tranquillizzare i suoi follower attraverso un comunicato che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi - ha scitto Paola Perego nelle sue Instagram stories -. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave».

La conduttrice con un messaggio di speranza e determinazione ha concluso: «Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima».

Domenica 3 Marzo 2024

