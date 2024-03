Carolyn Smith, il racconto del tumore a Verissimo: «Soffro di attacchi di panico, devo fare punture che fanno male»

Carolyn Smith è stata una delle protagoniste della puntata di Verissimo del 3 marzo. La ballerina e insegnante di danza sta affrontando una lunga battaglia contro il tumore che va avanti da oltre 9 anni e da Silvia Toffanin ha raccontato come sta andando. La Smith ha voluto anche ricordare l'amore per la famiglia e i suoi genitori, in particolare per la mamma che ha potuto vedere il giorno prima della sua morte, mentre per il papà non ha potuto fare nulla.