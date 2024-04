Antonio Caprarica: «Le Spice Girls? Pessime cantanti, le ho conosciute»

di Cristina Siciliano

Il sogno di molti fan che si avvera. Dopo anni di richieste, illusioni e karaoke estivi, nei giorni scorsi è arrivato il momento tanto atteso: alla festa per i 50 anni di Victoria Beckham si è concretizzata la reunion delle Spice Girls al completo. Il video pubblicato da David Beckham che riprende le Spice Girls schierate una di fianco all'altra durante il balletto della canzone Stop, è diventato virale in pochissimo tempo. E proprio nelle ultime ore, Antonio Caprarica a Pomeriggio Cinque ha commentato la reunion del gruppo ed ha spiegato che il segreto delle Spice Girls «non era la voce ma la loro straordinaria empatia».

Le parole di Antonio Caprarica

«Io ero a Londra negli anni d’oro delle Spice Girls e le ho intervistate non so quante volte - ha spiegato Antonio Caprarica a Pomeriggio Cinque -.

Il giornalista ha aggiunto: «Erano proprio la faccia di dell'Inghilterra che stava cambiando così velocemente, un paese che mostrava un volto più scanzonato, allegro, che metteva da parte la serietà. Queste ragazze erano allegre, si divertivano, l’immagine di una società ottimista. Forse il vero segreto del loro successo era quello. L’immagine di una società ottimista e delle belle donne giovani spigliate e positive l’incarnava al meglio».

«Il video registrato da David Beckham dove ballano è una clip malandrina secondo me, c’è qualcosa dietro - ha concluso Antonio Caprarica -. Ho la netta sensazione che sia una sorta di esca per la famosa e chiacchierata reunion. Un assaggio di qualcosa che ci sarà in futuro».

