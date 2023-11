Ballando, Teo Mammucari incastra Selvaggia Lucarelli: «Racconta cosa è successo nei camerini». La reazione imbarazzata

Le discussioni a Ballando con le stelle non mancano mai. Lo show condotto da Milly Carlucci sta regalando un po' di scontri tra giudici e concorrenti, concedendo momenti di sano divertimento. Ed infatti, durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle Teo Mammuccari prima di esibirsi ha svelato un retroscena in camerino con Selvaggia Lucarelli. Il conduttore televisivo ha rivelato che il primo giorno del talent ha cercato il camerino di Selvaggia Lucarelli per salutarla ma l'incontro non è stato dei migliori. Stando a quanto ha raccontato il conduttore, la giurata gli avrebbe negato un abbraccio. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Teo Mammuccari nel dettaglio.